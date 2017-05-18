Başkan: Her şey rüya gibi geçmez
Son haftalardaki puan kayıplarının ardından eleştirileri azaltmak isteyen Başkan Muharrem Usta, "Bu kayıplar ders çıkartmamız açısından iyi oldu" dedi. Usta, "Her şey rüya gibi geçmez, ne peş peşe galibiyetlerimiz ne de son 3-4 maçlık serimiz her ikisine de bakarak çok iyiyiz ya da çok kötüyüz dememek lazım. Tabii ki iniş ve çıkışlardan ders alınması gerekiyor" ifadesini kullandı
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
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baba benden 90000 tl
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