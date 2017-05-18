 Başkan: Her şey rüya gibi geçmez – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Başkan: Her şey rüya gibi geçmez

    Başkan: Her şey rüya gibi geçmez
    Son haftalardaki puan kayıplarının ardından eleştirileri azaltmak isteyen Başkan Muharrem Usta, "Bu kayıplar ders çıkartmamız açısından iyi oldu" dedi. Usta, "Her şey rüya gibi geçmez, ne peş peşe galibiyetlerimiz ne de son 3-4 maçlık serimiz her ikisine de bakarak çok iyiyiz ya da çok kötüyüz dememek lazım. Tabii ki iniş ve çıkışlardan ders alınması gerekiyor" ifadesini kullandı
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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