Başkan: Her şey rüya gibi geçmez

Son haftalardaki puan kayıplarının ardından eleştirileri azaltmak isteyen Başkan Muharrem Usta, "Bu kayıplar ders çıkartmamız açısından iyi oldu" dedi. Usta, "Her şey rüya gibi geçmez, ne peş peşe galibiyetlerimiz ne de son 3-4 maçlık serimiz her ikisine de bakarak çok iyiyiz ya da çok kötüyüz dememek lazım. Tabii ki iniş ve çıkışlardan ders alınması gerekiyor" ifadesini kullandı