Alkışlar ÜNİTS’ye
İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü (ÜNİTS) öğrencileri, Engelliler Haftası için otizmli çocuklar ile Trabzonspor defilesi düzenledi. Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu'nun katkıları ile Şile Tesisleri'ndeki etkinlikte ÜNİTS üyeleri çocuklara forma hediye etti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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