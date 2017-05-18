 Alkışlar ÜNİTS’ye – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Alkışlar ÜNİTS’ye

    Alkışlar ÜNİTS’ye
    İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü (ÜNİTS) öğrencileri, Engelliler Haftası için otizmli çocuklar ile Trabzonspor defilesi düzenledi. Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu'nun katkıları ile Şile Tesisleri'ndeki etkinlikte ÜNİTS üyeleri çocuklara forma hediye etti.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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