Yanal: Bir yere gitmiyorum
Teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medyadan yayılan sezon sonunda görevi bırakacağı yönündeki iddialar üzerine, “Hedeflerimden asla vazgeçmem. Kariyerim boyunca bu tür haberleri çok gördüm ama ben buradayım ve bir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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