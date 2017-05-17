 Yanal: Bir yere gitmiyorum – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yanal: Bir yere gitmiyorum

    Yanal: Bir yere gitmiyorum

    Teknik direktör , sosyal medyadan yayılan sezon sonunda görevi bırakacağı yönündeki iddialar üzerine, “Hedeflerimden asla vazgeçmem. Kariyerim boyunca bu tür haberleri çok gördüm ama ben buradayım ve bir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.

    'da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör 'ın sezon sonunda görevi bırakacağı ve bir süre dinleneceği yönünde sosyal medya üzerinden birçok iddia ortaya atıldı. Bu konuyu yönetimle konuşan Yanal, "Hem bu sezonu en iyi yerde tamamlamak hem gelecek yılın iskelet kadrosunu oluşturmak için çalışıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Asılsız dedikodular ile boşa geçirecek zamanımız yok" ifadesini kullandı. Yanal'ın yakın çevresine de "Başkanımız ve yönetimimiz ile birlikte sorunsuz ve uzun soluklu bir projenin içerisine girdik. 50. yıl hedefine ulaşabilmek için uğraş veriyoruz. Ben kendim için belirlediğim hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmem de. Kariyerim boyunca bu tür haberleri çok gürdüm ama ben buradayım, Trabzonspor'dayım ve bir yere gitmeyeceğim" dediği öğrenildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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