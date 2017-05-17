Trabzonspor’dan transfer için özel video

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken kalan haftalarda Avrupa Kupaları'na katılabilme mücadelesi veren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile zirve yarışının içerisinde olmayı planlayan bordo mavililer, nokta transferler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

KULÜP VE ŞEHİR TANITILACAK

Bu noktada transfer sezonunu erken açan Trabzonspor yönetiminin yapılacak görüşmelerde futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı, söz konusu videoda kulübün tarihinin, bordo mavililerin coşkulu taraftarlarının, yeni stadın da yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nin yanı sıra şehrin tanıtımı gibi birçok içeriğin bulunduğu ifade edildi.



TRANSFER SAYISI GİDECEKLERE BAĞLI

Bu arada, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'nın gözetimi altında olan ve transferde dar bir bütçe ile hareket etme zorunluluğu bulunan Trabzonspor'da yapılacak transferlerde takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da etkili olacak. Kadrosuna en az 4-5 takviye yapmayı planlayan bordo mavili yönetim, takımdan ayrılacak oyuncu sayısına göre bu rakamı artırmayı planlıyor.



DİVAN GENEL KURULU CUMARTESİ

Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13:30'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan üyeliğine hak kazananların takdimi, Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.