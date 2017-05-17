Trabzonspor’dan transfer için özel video
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor’da yönetimin, yapılacak transfer görüşmelerinde futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı öğrenildi.
KULÜP VE ŞEHİR TANITILACAK
Bu noktada transfer sezonunu erken açan Trabzonspor yönetiminin yapılacak görüşmelerde futbolcuları etkileyebilmek için özel bir video hazırlattığı, söz konusu videoda kulübün tarihinin, bordo mavililerin coşkulu taraftarlarının, yeni stadın da yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nin yanı sıra şehrin tanıtımı gibi birçok içeriğin bulunduğu ifade edildi.
TRANSFER SAYISI GİDECEKLERE BAĞLI
Bu arada, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'nın gözetimi altında olan ve transferde dar bir bütçe ile hareket etme zorunluluğu bulunan Trabzonspor'da yapılacak transferlerde takımdan ayrılacak oyuncu sayısı da etkili olacak. Kadrosuna en az 4-5 takviye yapmayı planlayan bordo mavili yönetim, takımdan ayrılacak oyuncu sayısına göre bu rakamı artırmayı planlıyor.
DİVAN GENEL KURULU CUMARTESİ
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13:30'da Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan üyeliğine hak kazananların takdimi, Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 13
Yorum
lazer1903 Erolcum bırak bu dürstlük ayaklarını herkes sizide biliyor Beşiktaşıda biliyor.
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Arda’nın yeni adresi
Toplam 7
Yorum
ffvbnc arda barcelonada guven icinde oynuyo arsenalde aynı ozguvenle oynayamaz cunku onu tamamlayack kimse yok orda
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''1 maç fazla!''
Toplam 13
Yorum
serap elbette KARAKARTALLLLLLLLLLLLL
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