 Tarihi sergi açılıyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Tarihi sergi açılıyor

    Tarihi sergi açılıyor
    "50 Yıl, 50 Sözcük, 50 Fotoğraf" temalı Trabzonspor sergisi, 19-28 Mayıs tarihleri arasında Forum Trabzon'da ziyaretçilerle buluşacak. Karadeniz Fırtınası'nın yarım asırlık mazisinden gelip geçen herkese yer verilen serginin açılışı, Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal'ın katılımı ile cuma günü saat 18.00'de yapılacak.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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