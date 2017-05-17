 Taraftara çağrı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı

    Saral, ligin son 3 haftasında sahalarında oynayacakları karşılaşmada taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirtti.

    Şenol Güneş Stadı'nda Başakşehir ile yapacakları karşılaşmaya taraftarları davet eden Saral, "Onları son haftalarda üzdüğümüz farkındayız. Ama geldiğimiz bu noktadan yine taraftarımızla ayağa kalkacağız. Onlara ihtiyacımız var. Nasıl ikinci yarıda bir çıkış yakalayıp onları mutlu ettiysek, yine seyir zevki yüksek bir maç onlara sunacağımıza, galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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