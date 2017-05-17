 Seneye favori Trabzon – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Seneye favori Trabzon

    Seneye favori Trabzon
    'un eski golcüsü Gökhan Ünal, Radyospor'a konuştu. Şu anda 2. Lig ekibi Menemen Bld'de forma giyen Gökhan, "Gelecek sezon Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi olur. Bana 'Fenerbahçe mi Trabzonspor mu' diye sorarsanız Trabzonspor'u seçerim" ifadesini kullandı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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