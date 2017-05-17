 Onur’un ortalaması bir – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Onur’un ortalaması bir

    Onur’un ortalaması bir
    Kaptan , Trabzonspor'da bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada kalesinde toplam 31 gol gördü. Sadece bordomavili takımın 3-0 kazandığı Antalyaspor sınavında cezası nedeniyle kaleyi Kosta Rikalı Esteban Alvarado'ya bırakan bordo-mavili takımın kaptanı, 1.03 ortalamayla maçlarını oynadı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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