 Onazi, öğrencilere forma dağıttı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Onazi, öğrencilere forma dağıttı

    Onazi, öğrencilere forma dağıttı

    Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Yalıncak Mahallesi'nde İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti, öğrencilere 150 forma dağıttı.

    Yalıncak Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki futbolcu, Salı günü markete gittiği sırada Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle bir süre vakit geçiren ve okulu ziyaret etme sözü veren Onazi, Beden Öğretmeni Yalçın Köroğlu'nun daveti üzerine bugün verdiği sözü yerine getirdi. Ts Club'tan aldığı 150 forma ile okulu ziyarete giden Nijeryalı futbolcuya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere forma ve imza dağıtan Onazi, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

    ONAZİ: BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM
    Genç orta saha oyuncusu gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Trabzon'da bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Gösterilen bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilgi beni Trabzon'a daha çok bağlıyor" dedi.
    Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Oğuz, Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu ve okul idarecileri de Onazi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

    Bu arada Onazi'nin Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu'na spor malzemesi desteği sözü de verdiği ve gelecek hafta Yalıncak Ortaokulu'nu da ziyaret edeceği belirtildi.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:43
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