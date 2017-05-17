Onazi krampon dağıttı

Nijeryalı orta saha Onazi, İnstagram'dan gençleri futbola teşvik etmek için aldığı kramponları paketlerken çekildiği görüntüleri yayınladı. 24 yaşındaki yıldız, "Cesaret bekleyen bir sürü yeteneğe sahibiz. Gençleri ve yetenekli kişileri teşvik etmek için her zaman elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.