 Onazi krampon dağıttı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    krampon dağıttı

    Onazi krampon dağıttı
    Nijeryalı orta saha Onazi, İnstagram'dan gençleri futbola teşvik etmek için aldığı kramponları paketlerken çekildiği görüntüleri yayınladı. 24 yaşındaki yıldız, "Cesaret bekleyen bir sürü yeteneğe sahibiz. Gençleri ve yetenekli kişileri teşvik etmek için her zaman elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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