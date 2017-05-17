 Olcay kolları sıvadı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Olcay kolları sıvadı

    Olcay kolları sıvadı
    Bu sezon takıma ağabeylik yapan Olcay Şahan kalan haftalar için kolları sıvadı. Milli yıldız, Ersun Yanal'ın isteği ile oyuncularla özel görüşecek. Olcay, özellikle genç oyunculardan, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları için maçlara konsantre olmalarını isteyecek. Sezonun ikinci yarısında alınan 29 yaşındaki yıldız geldiği andan itibaren ağabeylik görevine soyundu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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