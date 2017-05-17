Olcay kolları sıvadı

Bu sezon takıma ağabeylik yapan Olcay Şahan kalan haftalar için kolları sıvadı. Milli yıldız, Ersun Yanal'ın isteği ile oyuncularla özel görüşecek. Olcay, özellikle genç oyunculardan, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları için maçlara konsantre olmalarını isteyecek. Sezonun ikinci yarısında alınan 29 yaşındaki yıldız geldiği andan itibaren ağabeylik görevine soyundu.