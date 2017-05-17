N'Doye ve Rodallega'da hayal kırıklığı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Dame N'Doya ve Hugo Rodallega ikilisinden ilk 11'de görev verdiği maçlarda beklediği verimi alamadı. Deneyimli teknik adamın, Medipol Başakşehir maçında iki oyuncusundan birini oyunun ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak iddiasını son haftaya kadar taşımak istiyor.



Yanal, beklediği verimi alamadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalarda birlikte şans verdiği iki golcü oyuncusu Dame N'Doye ve Hugo Rodallega ikilisinden 11'de görev verdiği maçlarda beklediği verimi alamadı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması altında 24 maçta görev yapan ve söz konusu maçların 19'unda ilk on birde sahaya çıkan Dame N'Doye 5 gol attı. 4'de asist yapan oyuncu bin 737 dakika sahada kaldı.

Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega ise 12 maçta görev yaparken söz konusu maçların 9'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda bordo-mavili forma ile 5 gol atan oyuncu 809 dakika sahada kaldı.



Medipol Başakşehir maçında ikiliden biri yedek kulübesine

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Son haftalarda ikiliden arzuladığı verimi alamayan deneyimli teknik adamın eski sistemine geri dönüp, Castillo'yu ilk on birde sahaya sürmesi bekleniyor.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Dame N'Doye ve Hugo Rodallega'yı birlikte ilk 11'de sahaya sürdüğü maçlarda ise beklediği verimi alamadı. Son haftalarda birlikte 11'de sahaya çıkan iki oyuncu skor anlamında beklenen katkıyı üretemediler.



İkilinin birlikte ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 4 gol gördü. Bordo-mavililer, ikilinin yedek kulübesinden gelip birlikte oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, attığı 5 gole karşılık kalesinde ise 1 gol gördü.

İkilinin 11'de birlikte başladığı maçlar ise şöyle



Antalyaspor - Trabzonspor: 0-3 (Rodallega 2 gol)

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 0-0

Trabzonspor - Kayserispor: 2-3 (Rodallega 1 gol)

Adanaspor - Trabzonspor: 1-1



İkiliden birinin yedek kulübesinden gelip birlikte oynadığı maçlar şöyle



Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: 1-3 (Dame N'Doye 2 gol)

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 0-1 (Dame N'Doye 1 gol)