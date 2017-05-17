Menajerlere uyarı

Bordo-mavili yönetim, takımda bulunan oyuncularla ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili menajerleri uyararak, "Bir teklif varsa önce bize gelin medya yoluyla futbolcularımızın kafasını karıştırmayın" dedi.

Son günlerde özellikle Okay Yokuşlu'ya ciddi tekliflerin geldiği yönündeki iddialar ise Asbaşkan Ahmet Çubukçu tarafından yalanlandı. Çubukçu, şu ana kadar hiçbir oyuncularına resmi teklif gelmediğini belirterek, "Sadece Okay değil hiçbir oyuncumuzla ilgili şu anda bir tasarrufumuz yok. Geldiği takdirde oturup değerlendiririz. Bu konuda hocamızla ilgili görüşüp son kararı veririz" diye konuştu.