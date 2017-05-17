 Ligi iyi bir noktada bitireceğiz – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ligi iyi bir noktada bitireceğiz

    Ligi iyi bir noktada bitireceğiz
    Devre arasında Akhisar'dan alınan forvet , bordo-mavili forma ile N'Doye'un ligdeki gol sayısını yakaladı. Ligde 23 maçta 1674 dakika sahada kalan N'Doye 5 gol kaydederken, Trabzon forması ile ligde 11 maçta 719 dakika süre alan Rodallega da 5 gole ulaştı. Ayrıca, Akhisar'da da ligin ilk yarısında 4 gol kaydeden Kolombiyalı oyuncu, "Kalan 3 maçta elimden geleni yapacak ve sezonu iyi bitireceğiz" dedi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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