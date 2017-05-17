 Gelen fırsatları elinin tersi ile itti – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Gelen fırsatları elinin tersi ile itti

    Gelen fırsatları elinin tersi ile itti
    Ligin ikinci bölümünde en fazla puan toplayan (31) takımlar arasında ilk sıralarda yer alan , son 5 haftada kaybettiği 10 puan ile büyük bir düşüş yaşadı. Fırtına, Avrupa kupalarına katılma yolunda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kazanamayan bordo-mavililer, beşinci sıradaki yerini 9. haftadır koruyor.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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