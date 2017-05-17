 Fellaini için teklif – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fellaini için teklif

    Fellaini için teklif

    Fırtına, ’a resmi teklif yaparken, İngiliz gazetesi Daily Star, ’un oldukça ciddi olduğunu ve Fellaini’nin de bu transfere sıcak baktığını duyurdu.

    'un yıldız avı sürerken, orta sahada çok yönlü bir isme ihtiyaç duyan teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini için girişimler başladı. İlk kez Fotomaç gazetesinin duyurduğu transfer görüşmelerinde önemli aşama kat edildiği öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun Trabzonspor ile görüştüğü son olarak İngiliz basını tarafından da doğrulandı. Daily Star gazetesi, "Fellaini Türkiye'ye mi gidiyor?" başlığıyla verdiği haberde 29 yaşındaki oyuncunun bordo-mavililerin teklifine sıcak baktığına yer verdi. Bu sezon Manchester United forması altında 45 maça çıkan oyuncunun yüksek maliyetinin nasıl karşılanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yönetimin bu transferi sponsorlar aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışacağı vurgulandı.

    32 MİLYON EURO'YA ALINDI
    İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 141 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu 2014 yılında Everton'dan 32 milyon euroya transfer edilmişti.

    Yunus Emre SEL
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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