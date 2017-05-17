Fellaini için teklif
Fırtına, Manchester United’a resmi teklif yaparken, İngiliz gazetesi Daily Star, Trabzonspor’un oldukça ciddi olduğunu ve Fellaini’nin de bu transfere sıcak baktığını duyurdu.
32 MİLYON EURO'YA ALINDI
İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 141 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu 2014 yılında Everton'dan 32 milyon euroya transfer edilmişti.
Yunus Emre SEL
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Fellaini için teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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