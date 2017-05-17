 Çetingöz için mesaj – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Çetingöz için mesaj

    Çetingöz için mesaj
    Karadeniz ekibi, Trabzon'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Osman Gazi Çetingöz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Trabzon Maçka'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Osman Gazi Çetingöz'e rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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