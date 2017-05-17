Avrupa’ya odaklandı

Yönetici Saral: Hedeflerimiz için kalan 3 maçı kazanmalıyız.

Süper Lig'de son 5 haftada 10 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Trabzonspor, ligin son 3 haftasında oynayacağı maçlara odaklandı. Bordo-mavililer, hafta sonu şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaştıktan sonra 3. sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak, son hafta da ligin alt sıralarında bulunan Bursaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezon sonunu Avrupa Ligi'ne katılabilecek bir noktada tamamlamayı hedefliyor. Yönetici Gökhan Saral, "Son 3 haftada alacağımız sonuçlar sadece Avrupa'ya katılmamız açısından değil gelecek sezon öncesi vereceği pozitif ivme açısından da önemli. Gelecek sezonki hedeflerimiz için de kritik değerde" diye konuştu.