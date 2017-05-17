 Avrupa’ya odaklandı – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Avrupa’ya odaklandı

    Avrupa’ya odaklandı

    Yönetici Saral: Hedeflerimiz için kalan 3 maçı kazanmalıyız.

    Süper Lig'de son 5 haftada 10 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Trabzonspor, ligin son 3 haftasında oynayacağı maçlara odaklandı. Bordo-mavililer, hafta sonu şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaştıktan sonra 3. sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak, son hafta da ligin alt sıralarında bulunan Bursaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezon sonunu Avrupa Ligi'ne katılabilecek bir noktada tamamlamayı hedefliyor. Yönetici Gökhan Saral, "Son 3 haftada alacağımız sonuçlar sadece Avrupa'ya katılmamız açısından değil gelecek sezon öncesi vereceği pozitif ivme açısından da önemli. Gelecek sezonki hedeflerimiz için de kritik değerde" diye konuştu.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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