5 parlayan isim
Fırtına’nın gözde oyuncuları Olcay, Uğur, Okay, N’Doye ve Yusuf Yazıcı, bu sezon kariyerlerinin en iyi dönemini geçirirken, bordo mavili formayla ilkler de yaşadı.
Devre arasında Beşiktaş'tan alınan Olcay, bu sezon en çok gol pası verdiği dönemine ulaştı. 2013-14 ve 2014-15'te Beşiktaş formasıyla 7'şer asist yaparak bir sezonda kariyerindeki en yüksek rakamı bulan Olcay, bu sene ise 31 haftada 10 asistlik performans sergiledi.
UĞUR 6 GOLE ULAŞTI
Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Uğur Demirok kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar formasıyla 4 gol attığı 2013-14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 3 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı.
OKAY IŞIL IŞIL PARLADI
23 yaşındaki genç orta saha, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon 36 maçta görev yapan Okay, bir maçta daha görev alması durumunda en istikrarlı sezonuna ulaşacak. 5 gol kaydeden Okay, 2014-15'te Kayseri forması ile PTT 1. Lig'deki performanısını yakaladı.
N'DOYE ZİRVE YAPTI
2015-16 sezonunda Trabzonspor'un İngiltere'nin Hull City takımından transfer ettiği N'Doye, Türkiye'de en istikrarlı ve en çok gol attığı dönemi yaşıyor. 31 yaşındaki forvet, ligde ve kupada 29 maçta görev yaptı, 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağlayarak en iyi sezonuna ulaştı.
YUSUF YAZICI YILDIZLAŞTI
2015-16'da A takımda 9 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, bu dönem parladı. Bu sezon 19 maçta 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki Yusuf, Süper Lig'de en çok forma giydiği ve skora en çok katkı sağladığı döneme ulaştı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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