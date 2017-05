5 parlayan isim

Fırtına’nın gözde oyuncuları Olcay, Uğur, Okay, N’Doye ve Yusuf Yazıcı, bu sezon kariyerlerinin en iyi dönemini geçirirken, bordo mavili formayla ilkler de yaşadı.

OLCAY 'IN ASİST REKORU

Devre arasında Beşiktaş'tan alınan Olcay, bu sezon en çok gol pası verdiği dönemine ulaştı. 2013-14 ve 2014-15'te Beşiktaş formasıyla 7'şer asist yaparak bir sezonda kariyerindeki en yüksek rakamı bulan Olcay, bu sene ise 31 haftada 10 asistlik performans sergiledi.



UĞUR 6 GOLE ULAŞTI

Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Uğur Demirok kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar formasıyla 4 gol attığı 2013-14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 3 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı.



OKAY IŞIL IŞIL PARLADI

23 yaşındaki genç orta saha, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Bu sezon 36 maçta görev yapan Okay, bir maçta daha görev alması durumunda en istikrarlı sezonuna ulaşacak. 5 gol kaydeden Okay, 2014-15'te Kayseri forması ile PTT 1. Lig'deki performanısını yakaladı.



N'DOYE ZİRVE YAPTI

2015-16 sezonunda Trabzonspor'un İngiltere'nin Hull City takımından transfer ettiği N'Doye, Türkiye'de en istikrarlı ve en çok gol attığı dönemi yaşıyor. 31 yaşındaki forvet, ligde ve kupada 29 maçta görev yaptı, 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağlayarak en iyi sezonuna ulaştı.



YUSUF YAZICI YILDIZLAŞTI

2015-16'da A takımda 9 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, bu dönem parladı. Bu sezon 19 maçta 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan 20 yaşındaki Yusuf, Süper Lig'de en çok forma giydiği ve skora en çok katkı sağladığı döneme ulaştı.