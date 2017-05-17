 4 futbolcudan siftah – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    4 futbolcudan siftah

    4 futbolcudan siftah
    Fırtına'da bu sezon takıma katılan Fabian Castillo ABD, Ogenyi Onazi İtalya, Matus Bero Slovakya ve Emmanuel Mas ise ilk kez Arjantin dışında bir kulüpte forma giydi. Bu 4 futbolcu da Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi. Bu isimler seneye de takımda kalabilir.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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