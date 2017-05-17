4 futbolcudan siftah

Fırtına'da bu sezon takıma katılan Fabian Castillo ABD, Ogenyi Onazi İtalya, Matus Bero Slovakya ve Emmanuel Mas ise ilk kez Arjantin dışında bir kulüpte forma giydi. Bu 4 futbolcu da Süper Lig'de gol atma başarısı gösterdi. Bu isimler seneye de takımda kalabilir.