 Tunay bombası – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Tunay bombası

    Tunay bombası

    bir süredir peşinde olduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya 800 bin euro ödeneceği belirtildi.

    Gelecek sezonun kadrosunu erkenden oluşturmak isteyen Trabzonspor, ana hedeflerinden biri olan Tunay Torun transferinde önemli mesafe katetti. Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcuyla bir süredir dirsek temasında olan bordo-mavililer görüşmeleri sıklaştırdı. Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Tunay'ın bu görüşmeler sırasında hiçbir ön şart sunmaması Trabzonspor yönetimini de bir hayli memnun etti. İki taraf pazarlıklar boyunca çok rahat anlaşırken, prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. İki taraf da artık sadece prosedürleri bekliyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Kasımpaşa ile bağı kalmayacak olan "Evet" dediği Karadeniz Fırtınası'na kısa süre içinde imza atacak. Yetenekli yıldızın kazanacağı para da belli oldu. Tunay'ın ile 800 bin euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

    YANAL'I BEKLİYOR
    Tunay'ın bordo-mavili kulübe sıcak bakmasındaki en büyük nedenlerden biri de Ersun Yanal. Görev yaptığı takımlara hücum futbolu oynatan Yanal ile çalışmak isteyen 27 yaşındaki yıldız bu sebeple görüşmeler sırasında yöneticilere hiç problem çıkarmadı. Yanal da orta sahanın her yerinde oynayan, iki ayağını da iyi kullanan, arka direğe yaptığı sürpriz koşularla goller atan Tunay'ı bu esnek özellikleri nedeniyle çok istiyor. İmha silahları artacak.

    50. YILIN PRENSİ OLACAK
    Ersun Yanal'ın Tunay'ı istemesi kadar, oyuncu da Trabzonspor forması giymek için sabırsızlanıyor. "50. yılın prensi olacak" denilen 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz ay Beşirli'de ev tuttuğu iddia edilmişti. Sürmene'de hamsi yerken fotoğraf paylaşması da iddiaları güçlendirmişti.

    TUNAY TORUN KİMDİR?
    Doğum tarihi: 21 NiSAN 1990
    Doğum yeri: Almanya
    Boy: 1.78 / Kilo: 75
    Pozisyon: Sağ kanat
    Kulübü: Kasımpaşa

    Yunus Emre SEL
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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