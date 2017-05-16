Tunay bombası
Trabzonspor bir süredir peşinde olduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya 800 bin euro ödeneceği belirtildi.
YANAL'I BEKLİYOR
Tunay'ın bordo-mavili kulübe sıcak bakmasındaki en büyük nedenlerden biri de Ersun Yanal. Görev yaptığı takımlara hücum futbolu oynatan Yanal ile çalışmak isteyen 27 yaşındaki yıldız bu sebeple görüşmeler sırasında yöneticilere hiç problem çıkarmadı. Yanal da orta sahanın her yerinde oynayan, iki ayağını da iyi kullanan, arka direğe yaptığı sürpriz koşularla goller atan Tunay'ı bu esnek özellikleri nedeniyle çok istiyor. İmha silahları artacak.
50. YILIN PRENSİ OLACAK
Ersun Yanal'ın Tunay'ı istemesi kadar, oyuncu da Trabzonspor forması giymek için sabırsızlanıyor. "50. yılın prensi olacak" denilen 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz ay Beşirli'de ev tuttuğu iddia edilmişti. Sürmene'de hamsi yerken fotoğraf paylaşması da iddiaları güçlendirmişti.
TUNAY TORUN KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 NiSAN 1990
Doğum yeri: Almanya
Boy: 1.78 / Kilo: 75
Pozisyon: Sağ kanat
Kulübü: Kasımpaşa
Yunus Emre SEL
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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