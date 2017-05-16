 Serdar Taşçı 1.8 istiyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    1.8 istiyor

    Serdar Taşçı 1.8 istiyor

    Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isimlerden bir tanesi de ...

    ile bonservis konusundaki sorunun çözülmesiyle iş oyuncuyla anlaşmaya kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, 'dan yıllık 1.8 milyon euro istedi. Geçmişte Serdar'ın sık sakatlanması sebebiyle bordo-mavili kulüp bu rakama pek yanaşmazken iki tarafın yine de orta noktada buluşması bekleniyor. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Serdar'ın da Tunay Torun gibi Trabzonspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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