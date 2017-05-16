 Pukki radarda – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Pukki radarda

    Pukki radarda

    Forvetini güçlendirmek isteyen , Finli golcüye kanca attı. Yanal da onay verdi.

    Kuruluşunun 50. senesine şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen bordo-mavililer kadro mühendisliğini bu kez çok ciddi yapıyor. Devre arasındaki gibi 'nokta atışlarıyla' takıma takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz Fırtınası forvet kontenjanına 1 isim daha eklemeyi düşünüyor. Bu futbolcunun Teemu Pukki olduğu öğrenildi. Yönetimin kısa süre içinde Finli futbolcu için Brondby'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

    BİZE KARŞI DA OYNADI
    Teemu Pukki, Türk futbolseverlere yabancı bir isim değil. 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde I Grubu'nda 24 Mart 2017'de Finlandiya Milli Takımı formasıyla Ay-Yıldızlılara karşı oynamıştı. Kariyerinde Helsinki, Schalke ve Celtic formaları giyen Pukki şu anda Bröndby için top koşturuyor. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi 1.5 milyon euro. Pukki'nin kulübüyle olan kontratı 2018 yılında sona eriyor.

    AYAKLARINA ÇOK HAKİM
    Brondby'de oynayan , 1.80'lik boyu ve 78 kiloluk ağırlığıyla güçlü bir forvet. Hareketli bir oyun tarzı olan 27 yaşındaki oyuncu, bu özelliğiyle rakip savunmanın dengesini kolay bozuyor. Ayaklarına çok hakim. Sert stoperlerin olduğu Danimarka Ligi'nde 32 maçta kaydettiği 17 golle 2. sırada.

    TEEMU PUKKİ KİMDİR?
    Doğum tarihi: 29 Mart 1990
    Doğum yeri: Finlandiya
    Boy: 1.80 / Kilo: 78
    Pozisyon: Forvet
    Kulübü: Brondby
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pukki radarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.