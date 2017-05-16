Pukki radarda
Forvetini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Finli golcüye kanca attı. Yanal da onay verdi.
BİZE KARŞI DA OYNADI
Teemu Pukki, Türk futbolseverlere yabancı bir isim değil. 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde I Grubu'nda 24 Mart 2017'de Finlandiya Milli Takımı formasıyla Ay-Yıldızlılara karşı oynamıştı. Kariyerinde Helsinki, Schalke ve Celtic formaları giyen Pukki şu anda Bröndby için top koşturuyor. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi 1.5 milyon euro. Pukki'nin kulübüyle olan kontratı 2018 yılında sona eriyor.
AYAKLARINA ÇOK HAKİM
Brondby'de oynayan Teemu Pukki, 1.80'lik boyu ve 78 kiloluk ağırlığıyla güçlü bir forvet. Hareketli bir oyun tarzı olan 27 yaşındaki oyuncu, bu özelliğiyle rakip savunmanın dengesini kolay bozuyor. Ayaklarına çok hakim. Sert stoperlerin olduğu Danimarka Ligi'nde 32 maçta kaydettiği 17 golle 2. sırada.
TEEMU PUKKİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Mart 1990
Doğum yeri: Finlandiya
Boy: 1.80 / Kilo: 78
Pozisyon: Forvet
Kulübü: Brondby
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:00
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Pukki radarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.