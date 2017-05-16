Onur Kıvrak şaşırtıyor

Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Onur Kıvrak bu sezon beklenilen performansın çok altında.

Sezonun 2. yarısına iyi girse de Beşiktaş maçıyla birlikte yeniden düşüşe geçen Onur forma giydiği 30 maçta kalesinde 31 gol gördü. 1.03'lük kötü bir ortalama yakaladı. Tecrübeli eldivenin bu vasatı aşmayan performansı camiayı şaşırttı. Onur, hocası Ersun Yanal'a kısa süre içinde toparlanacağının sözünü verdi.