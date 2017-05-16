 Onur Kıvrak şaşırtıyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    şaşırtıyor

    Onur Kıvrak şaşırtıyor

    Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı bu sezon beklenilen performansın çok altında.

    Sezonun 2. yarısına iyi girse de Beşiktaş maçıyla birlikte yeniden düşüşe geçen Onur forma giydiği 30 maçta kalesinde 31 gol gördü. 1.03'lük kötü bir ortalama yakaladı. Tecrübeli eldivenin bu vasatı aşmayan performansı camiayı şaşırttı. Onur, hocası Ersun Yanal'a kısa süre içinde toparlanacağının sözünü verdi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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