 Medjani 32 yaşında – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Medjani 32 yaşında

    Medjani 32 yaşında
    Fırtına'nın Cezayirli futbolcusu Carl Medjani dün 32 yaşına bastı. Trabzonspor Kulübü de resmi hesaplarından tecrübeli orta sahanın yeni yaşını kutladı. Medjani bu jest için kulüp yönetimine teşekkür etti. Takım arkadaşlarının da bugünkü idmanda ona bir kutlama yapması bekleniyor.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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