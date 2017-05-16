 İdmanlar başlıyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    İdmanlar başlıyor

    İdmanlar başlıyor
    Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak Avrupa yarışında yara alan Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlıyor. Futbolcular bugün top başı yapacak. Yöneticiler de taraftarların yine Şenol Güneş Stadı'nı doldurmasını istedi. Ancak biletlere şu ana kadar yeterli ilgi yok.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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