İdmanlar başlıyor

Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak Avrupa yarışında yara alan Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlıyor. Futbolcular bugün top başı yapacak. Yöneticiler de taraftarların yine Şenol Güneş Stadı'nı doldurmasını istedi. Ancak biletlere şu ana kadar yeterli ilgi yok.