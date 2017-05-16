 Eyvah! Kiralıklar dönüyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Eyvah! Kiralıklar dönüyor

    Eyvah! Kiralıklar dönüyor
    önümüzdeki yılın kadrosunu inşa ederken en büyük sıkıntıyı kiraya gönderdiği oyuncularda çekecek gibi görünüyor. Tam 15 futbolcusu kiradan dönecek. Aralarında Aykut Demir, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz gibi isimlerin de olduğu oyuncular kadroda kesinlikle düşünülmüyor. UEFA ile yapılan mali anlaşma bozulmadan bir formül üzerinde çalışılıyor.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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