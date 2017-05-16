 Castillo yoksa sıkıntı büyük – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Castillo yoksa sıkıntı büyük

    Castillo yoksa sıkıntı büyük
    Teknik direktör Ersun Yanal, Dame N'Doye ile Hugo Rodallega'yı birlikte kullanmak için 'yu kesmişti. Ancak bu tercih işe yaramadı. Kolombiyalı yıldızın yedek soyunduğu 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 2 beraberlik, 1 de yenilgi gördü. Castillo'nun yokluğunda özellikle hücumda bordo-mavililer yeterince üretken olamadı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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