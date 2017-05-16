 ‘Avrupa çok önemli’ – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ‘Avrupa çok önemli’

    ‘Avrupa çok önemli’
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına mutlak katılmak istediklerini söyledi. Çubukçu "Görüştüğümüz yabancılar bize Avrupa kupalarında olup olamayacağımızı soruyorlar. Bu yüzden Avrupa'dan vazgeçemeyiz. Güçlü bir kadro kurmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
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