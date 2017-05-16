 4-3’ten sonra düzelemedi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    4-3’ten sonra düzelemedi

    4-3’ten sonra düzelemedi

    , 'sezonun en keyifli maçı' denilen mücadelede evinde Beşiktaş'a 4-3 yenilmişti.

    Mağlubiyete rağmen o günkü futboluyla alkış alan Karadeniz temsilcisi bu maçın ardından düşüşe geçti. Deplasmanda Antalya'yı yense de ardından Gençlerbirliği (0-0) ve Adanaspor (1-1) ile berabere kaldı, Kayserispor'a (2-3) kaybetti. Bordo-mavililer kalan 3 haftada 9 puan toplayarak Avrupa vizesini kapmak istiyor.

    MAYISTA DAHA YÜZÜ GÜLMEDİ
    Bordo-mavili ekip, mayıs ayında çıkışa geçip Avrupa vizesini kapmak istiyordu. Ancak bu ay içinde Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı Kayserispor maçını kaybeden , Adanaspor ile de deplasmanda berabere kaldı. 5. basamaktaki yerini korusa da takipçisi Antalyaspor'a yakalandı. Hedefleri bu sırayı koruyup kupa finalinin sonucunu beklemek olacak.

    YÜZDE 25'LE GOL ATIYOR
    Trabzonspor sezonun ilk yarısında hücumda çok kötü performans sergilemişti. Hugo Rodellaga,ve Olcay Şahan transferlerinden sonra ikinci yarıyla birlikte bu kategoride canlanmıştı. Fırtına 31 maçta toplamda rakip kaleyi 434 kez yokladı. Bunların 153'ü rakip kaleyi buldu. 37'si gol oldu. Bordo- mavililer her 4 isabetli şutundan 1 gol çıkardı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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