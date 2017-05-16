4-3’ten sonra düzelemedi
Trabzonspor, 'sezonun en keyifli maçı' denilen mücadelede evinde Beşiktaş'a 4-3 yenilmişti.
MAYISTA DAHA YÜZÜ GÜLMEDİ
Bordo-mavili ekip, mayıs ayında çıkışa geçip Avrupa vizesini kapmak istiyordu. Ancak bu ay içinde Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı Kayserispor maçını kaybeden Trabzonspor, Adanaspor ile de deplasmanda berabere kaldı. 5. basamaktaki yerini korusa da takipçisi Antalyaspor'a yakalandı. Hedefleri bu sırayı koruyup kupa finalinin sonucunu beklemek olacak.
YÜZDE 25'LE GOL ATIYOR
Trabzonspor sezonun ilk yarısında hücumda çok kötü performans sergilemişti. Hugo Rodellaga,ve Olcay Şahan transferlerinden sonra ikinci yarıyla birlikte bu kategoride canlanmıştı. Fırtına 31 maçta toplamda rakip kaleyi 434 kez yokladı. Bunların 153'ü rakip kaleyi buldu. 37'si gol oldu. Bordo- mavililer her 4 isabetli şutundan 1 gol çıkardı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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