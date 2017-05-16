 1.91’lik kule yolda – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    1.91’lik kule yolda

    1.91’lik kule yolda
    Ersun Yanal, sol stopere mutlaka birini istiyor. Deneyimli hocanın listesindeki ismin Erik Johansson olduğu öğrenildi. Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen İsveçli oyuncu 1.91 boyunda, 28 yaşında. Bonservisi 1.5 milyon euro. Johansson hava toplarında geçit vermiyor.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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