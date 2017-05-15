 Kale düştü: 5 haftada 8 gol – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kale düştü: 5 haftada 8 gol

    Kale düştü: 5 haftada 8 gol
    , son 5 haftada kalesinde de başarılı grafiğini sürdüremedi. Ligin ikinci yarısının ilk 10 haftasında sadece 3 gol gören bordo-mavililer, son 5 haftada 8 gol yedi. Kaleci Onur, konu ile ilgili, "Adanaspor maçında iyi oynayamadık. Öne geçtik ama ritim yakalayamadık. Ligin kalan maçlarını kazanarak en azından Avrupa kupalarına katılmamız gerek" dedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kale düştü: 5 haftada 8 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.