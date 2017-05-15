Kale düştü: 5 haftada 8 gol
Trabzonspor, son 5 haftada kalesinde de başarılı grafiğini sürdüremedi. Ligin ikinci yarısının ilk 10 haftasında sadece 3 gol gören bordo-mavililer, son 5 haftada 8 gol yedi. Kaleci Onur, konu ile ilgili, "Adanaspor maçında iyi oynayamadık. Öne geçtik ama ritim yakalayamadık. Ligin kalan maçlarını kazanarak en azından Avrupa kupalarına katılmamız gerek" dedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Kale düştü: 5 haftada 8 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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