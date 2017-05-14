 ''Serdar Taşçı...'' – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    ''Serdar Taşçı...''

    Başkan Usta: Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. Transfer için çalışma yapıyoruz”

    Başkan , transferlerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı isimlerin doğru olduğunu, kimilerinin ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bunların normal olduğunu da dile getiren Usta, şöyle konuştu: "Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. İkinci devre bir iskelet oluşturmaya başladık. Bunu takviye etmemiz lazım. 'Nereye ihtiyacımız var' diye analizler yapıyoruz. Gelecek sezon daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi oynayan, iyi bir pozisyonda olan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz."

    YANAL'A SAHİP ÇIKTI
    Başkan, 2 haftadır eleştirilen Ersun Yanal'a da sahip çıktı: "Ersun hocayla, takımla, taraftarla, yönetimle birlikte 2. devre gerçekten güzel işlere imza attık. Bu uzun bir yolculuk. Uzun yolculukta her zaman güneşli hava yok. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Bu tip şeylere girmeye gerek yok."
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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