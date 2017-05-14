''Serdar Taşçı...''
Başkan Usta: Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. Transfer için çalışma yapıyoruz”
YANAL'A SAHİP ÇIKTI
Başkan, 2 haftadır eleştirilen Ersun Yanal'a da sahip çıktı: "Ersun hocayla, takımla, taraftarla, yönetimle birlikte 2. devre gerçekten güzel işlere imza attık. Bu uzun bir yolculuk. Uzun yolculukta her zaman güneşli hava yok. Yağmur da yağıyor, kar da yağıyor. Bu tip şeylere girmeye gerek yok."
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
Toplam 1
Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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