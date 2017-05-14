 Sarıda geçtiler – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Sarıda geçtiler

    Sarıda geçtiler
    Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan 'da maç öncesi 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyordu. 3'er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, dün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32'nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacaktı. Ancak bu oyunculardan hiçbiri kart görmeyerek tehlikeyi atlattı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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