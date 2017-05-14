O eski halinden eser yok şimdi
Yazıcı ile öne geçen bordo-mavililer, Foguinho’ya engel olamadı, son 5 haftada 1 galibiyette kaldı. Adanaspor Süper Lig’e veda etti.
REKORU EGALE ETTİ
Trabzonspor, Adanaspor ile berabere kalarak dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son dış saha yenilgisini 147 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan Fırtına, dünkü beraberlikle 2010-11'deki 8 deplasman yenilmeme rekoru egale etti.
DOKUZUNCU BERABERLİK
Fırtına ile Adanaspor, ile ligde 38'inci defa karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 24, Adanaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 9 maçta ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 63 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.
LİGDE SON 5 MAÇ
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4
Antalya-Trabzon: 0-3
Trabzon-G.Birliği: 0-0
Trabzon-Kayseri: 2-3
Adana-Trabzon: 1-1
YANAL ŞAŞIRTMADI
Teknik direktör Ersun Yanal, Adanaspor karşısında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine beklenildiği gibi Medjani'yi stoperde görevlendiren Yanal, hücum hattında ise Castillo'yu yine yedek bırakırken N'Doye-Rodallega ikilisini oynattı.
27 PUAN TOPLADI
Süper Lig'de 49 puanla 5'inci olan Trabzonspor, bu sezon evinde 22, deplasmanda 27 puan topladı. Bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavili takım, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavili takım dünkü beraberlikle Avrupa yolunda darbe yedi.
YÖNETİMDEN DESTEK
Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, önceki gün Ankara'da yapılan TS Club açılışına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti. Ardından Adana'ya gelerek takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili yöneticiler de maça gelerek takıma ve teknik heyete moral verdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Adanaspor taraftarı dün takımlarını yalnız bıraktı. Tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar ise kendilerine ayrılan misafir takım tribünün bir bölümünü doldurdu, takıma büyük destek verdi.
Yunus Emre SEL
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
Toplam 1
Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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