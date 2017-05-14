 O eski halinden eser yok şimdi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    O eski halinden eser yok şimdi

    O eski halinden eser yok şimdi

    Yazıcı ile öne geçen bordo-mavililer, Foguinho’ya engel olamadı, son 5 haftada 1 galibiyette kaldı. Süper Lig’e veda etti.

    Süper Lig'de ikinci yarının ilk 10 maçında müthiş sonuçlar alan Trabzonspor, dün de Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir yara daha aldı. 5. Trabzon ile 6. Antalya'nın puanları (49) eşitlendi. 20. dakikada N'Doye'un pasında sol çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 33'te köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Foguinho, şık bir kafa vuruşuyla skoru ilan etti: 1-1. Sezonun ikinci yarısında ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, son 5 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Bu sonuçla Adanaspor, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. Adanaspor böylece lig tarihinde ilk kez çıktığı sezon küme düşmüş oldu.

    REKORU EGALE ETTİ
    , ile berabere kalarak dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son dış saha yenilgisini 147 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan Fırtına, dünkü beraberlikle 2010-11'deki 8 deplasman yenilmeme rekoru egale etti.

    DOKUZUNCU BERABERLİK
    Fırtına ile Adanaspor, ile ligde 38'inci defa karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 24, Adanaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 9 maçta ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 63 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

    LİGDE SON 5 MAÇ
    Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4
    Antalya-Trabzon: 0-3
    Trabzon-G.Birliği: 0-0
    Trabzon-Kayseri: 2-3
    Adana-Trabzon: 1-1

    YANAL ŞAŞIRTMADI
    Teknik direktör Ersun Yanal, Adanaspor karşısında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine beklenildiği gibi Medjani'yi stoperde görevlendiren Yanal, hücum hattında ise Castillo'yu yine yedek bırakırken N'Doye-Rodallega ikilisini oynattı.

    27 PUAN TOPLADI
    Süper Lig'de 49 puanla 5'inci olan Trabzonspor, bu sezon evinde 22, deplasmanda 27 puan topladı. Bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavili takım, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavili takım dünkü beraberlikle Avrupa yolunda darbe yedi.

    YÖNETİMDEN DESTEK
    Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, önceki gün Ankara'da yapılan TS Club açılışına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti. Ardından Adana'ya gelerek takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili yöneticiler de maça gelerek takıma ve teknik heyete moral verdi.

    TRİBÜNLER BOŞ KALDI
    Adanaspor taraftarı dün takımlarını yalnız bıraktı. Tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar ise kendilerine ayrılan misafir takım tribünün bir bölümünü doldurdu, takıma büyük destek verdi.


    Yunus Emre SEL
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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