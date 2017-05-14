Magaye’ye kırmızı

Maçın 81. dakikasında Okay'ı iterek sarı kart gören Magaye, ardından gördüğü sarı kartı alkışlayınca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu arada Adanasporlu Roni, 15. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Cem Özdemir girdi.