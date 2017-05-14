''Keyifsiz bir maç oynadık''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından, "Son zamanlarda tempomuz düştü. Önümüzde güzel 3 maç daha var. Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız" dedi.

Yanal, şöyle devam etti: "Rakibimizin durumu ortada. Hem futbol seyri hem de burada maç içerisinde olacak atmosferin çok sönük kaldığını söylemeliyim. Temposu olmayan düşük bir maç oynadık. Keyifsiz geçti. Biz üç haftadan beri ligin ikinci yarısını iyi forsa etmiştik. Deplasmanda 2 puan kaybetmiş bir takımdık. Bugün de 2 puan kaybettik. Şu an 4 puan kaybımız oldu. Son 3 hafta kayıplarımız oldu. Tempomuz biraz düştü. İkinci yarının başından uzaklaştık. Tekrar eski tempomuzu yakalamak için önümüzde güzel 3 maç var. Onlarla devam edeceğiz. Adanaspor'a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Küme düşmeleri kesinleşti çünkü. Biz de bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız."