 Karacic korkuttu – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    korkuttu

    Karacic korkuttu
    59. dakikada Adanaspor kalecisi , Olcay'ın net gol pozisyonunda kafasına sert bir darbe aldı. Yerde kalan Karacic'e hem Trabzonspor'un hem de Adanaspor'un sağlık ekipleri müdahale etti. Dilinin boğazına kaçmasından şüphelenilen kaleci maça devam etti.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karacic korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.