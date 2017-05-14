 Fırtına’nın oğlu Yazıcı – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fırtına’nın oğlu Yazıcı

    Fırtına’nın oğlu Yazıcı

    Bordo-mavililerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu artık 'Fırtına'nın Oğlu' diye anılıyor.

    Dün takımının tek golünü atan Yazıcı, yükselişini sürdürüyor. Bu sezon ligde 15 maçta 4 gol atıp, 6 asist yapan Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız, U21 takımı ile de 11 maçta rakip fileleri 7 kez sarstı. Toplamda 30 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 13 gol atarken, 10 da asist yaparak 23 gole direkt sağladı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına’nın oğlu Yazıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.