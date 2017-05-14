Fırtına’nın oğlu Yazıcı

Bordo-mavililerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı artık 'Fırtına'nın Oğlu' diye anılıyor.

Dün takımının tek golünü atan Yazıcı, yükselişini sürdürüyor. Bu sezon ligde 15 maçta 4 gol atıp, 6 asist yapan Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız, U21 takımı ile de 11 maçta rakip fileleri 7 kez sarstı. Toplamda 30 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 13 gol atarken, 10 da asist yaparak 23 gole direkt sağladı.