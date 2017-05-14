 Durica yetiştirildi – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    yetiştirildi

    Durica yetiştirildi
    Fırtına'nın Slovak stoperi , hafta içerisinde antrenmanda belinden sakatlanmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu uygulanan tedavi programının ardından Adanaspor maçına yetiştirildi. Son idmanda takımla çalışan 35 yaşındaki savunmacı, ilk 11'de görev yaptı.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Durica yetiştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.