 Burak Yılmaz gollerle döndü! – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    gollerle döndü!

    Burak Yılmaz gollerle döndü!

    Çin Süper Ligi'ndeki 9. hafta karşılaşmasında , konuk olduğu Yanbian Funde'yi sakatlıktan yeni çıkan 'ın golleriyle 2-1 yendi.

    Yanji Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan , sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmasının ardından formasına kavuşan milli futbolcu 'ın 28. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Yanbian Funde, "Steve" lakaplı Gambiyalı futbolcusu Bubacarr Trawally ile 32. dakikada ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Beijing Guoan'da 53. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Burak, takımını 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

    Beijing Guoan, puanını 14'e çıkararak maç fazlasıyla ligde 6'ncı sıraya yükselirken, Yanbian Funde ise 6 puanla 15. sırada kaldı.

    Burak Yılmaz, bu sezon ligde takımıyla forma giydiği 6 karşılaşmada 6'ncı golüne imza atarak 9 kez fileleri havalandıran Eran Zahavi ve 8 kez ağları sarsan Ricardo Goulart'ın ardından gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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