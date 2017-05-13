Yıldız transfer kararı

Başkan Muharrem Usta, gelecek sezon için transfer çalışmalarını kurmayları ile birlikte sessiz ve derinden sürdürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yaptığı zirvenin ardından transfer çalışmalarına hız veren Usta'nın, özellikle orta saha ve forvete yapılacak takviyelerin yıldız isim olması için büyük bir titizlik gösterdiği öğrenildi. Başkanın kurmaylarına, "Orta saha ve forvet kilit mevkiler. Bu bölgelere alacağımız isimler hem takımı sırtlamalı hem de kariyerleriyle birlikte yeni stadın dolmasına katkı yapmalı" dediği öğrenildi. Bordo-mavililerin orta saha için görüştüğü yıldız isimler arasında Fellaini, Bibras Natcho ve N'Diaye yer alıyor.