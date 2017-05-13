 Saygı duyuyoruz – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Saygı duyuyoruz

    Saygı duyuyoruz

    Teknik direktör Yanal, “Rakibin bulunduğu durum bizde kesinlikle rehavete yol açmamalı Sahaya çıkıp hedefimiz olan Avrupa için kazanmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız” dedi

    Son 4 haftada 8 puan kaybeden Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bordomavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, "Rakibimize saygı duyarak oynayacağız" diyerek Adanaspor'un bulunduğu konumun kendileri için rehavet oluşturmayacağını belirtti. Yanal, rakiplerine saygı duyarak oynayacaklarını kaydederek, "Son haftalarda iyi yaptığımız şeyler olsa da sonuca gitme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunu Adanaspor deplasmanında çözeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

    SORUNLARI ÇÖZDÜK
    Yanal şöyle devam etti: "Hafta içinde gerçekten çok verimli antrenmanlar yaptık ve kendi içerimizdeki küçük sorunları da çözüme kavuşturduk. Böyle bir ortamda tek eksiğimiz galibiyet ve onu kazanmak için mücadelemizi yapacağız. Takım olma yolunda attığımız adımların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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