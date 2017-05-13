Saygı duyuyoruz
Teknik direktör Yanal, “Rakibin bulunduğu durum bizde kesinlikle rehavete yol açmamalı Sahaya çıkıp hedefimiz olan Avrupa için kazanmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız” dedi
SORUNLARI ÇÖZDÜK
Yanal şöyle devam etti: "Hafta içinde gerçekten çok verimli antrenmanlar yaptık ve kendi içerimizdeki küçük sorunları da çözüme kavuşturduk. Böyle bir ortamda tek eksiğimiz galibiyet ve onu kazanmak için mücadelemizi yapacağız. Takım olma yolunda attığımız adımların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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