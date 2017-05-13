Şanssızlık bitecek

2017 yılı içinde Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncular Trabzonsporlu Olcay Şahan ve Beşiktaşlı Quaresma oldu. Her iki oyuncu da 7 kez asist yaparken Olcay aynı zamanda Trabzonspor adına bu sezon en çok gol pası veren oyuncu konumuna geldi. 29 yaşındaki orta saha, bugünkü maç ile ilgili, "Son iki haftadır yaşadığımız şanssızlığa son vermek istiyoruz. Hafta içinde çok iyi çalıştık" ifadesini kullandı.