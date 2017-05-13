 Nokta atışı isimler – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Nokta atışı isimler

    Nokta atışı isimler

    Başkan Usta, transfer planlamalarını yaptıklarını ifade ederek, "Stoper bölgesinde, orta sahaya ikinci oyuncular lazım. Forvet bölgesine de aynı şekilde.

    Yani özetle 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Mutlaka kampa yetiştirmek için uğraşacağız" dedi. Usta, "Ayrıca alacağımız futbolcuların gelip hemen oynaması lazım. Tabii bunu söylerken gelecek yatırımı da yapıyoruz, genç isimler de bakıyoruz ama onlar için farklı plan-projelerimiz var" ifadesini kullandı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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