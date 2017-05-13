 N'Diaye planı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    planı

    N'Diaye planı

    Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için başkent ekibine 2 milyon euro’luk bonservisin yanında Aykut Demir, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz, Aytaç Kara ve İbanez’i ‘paket’ olarak önerme kararı aldı

    Trabzonspor, Badou için ısrarlı... Bordo-mavililer, transfer listesinde yer alan Osmanlıspor'un Senegalli orta sahası N'Diaye için Ankara kulübünün 6 milyon euro'luk değer biçmesi üzerine para+takas formülü ile transferi gerçekleştirmek istiyor. Başkent temsilcisinin Trabzonspor'un teklifine "Şartlarda anlaşırsak olur" yanıtı vermesi üzerine Karadeniz ekibi, 2 milyon euro'luk bonservisin yanında takasta elden çıkartmayı düşündüğü isimleri önerme kararı aldı.

    YANAL ÇOK İSTİYOR
    Trabzon, Osmanlıspor'a bu sezon başkent ekibinde kiralık oynayan Aykut Demir'in yanı sıra kiralık gönderilen diğer isimler Muhammet Demir, Sefa ile birlikte Aytaç-İbanez ikilisinden en az 3'ünü önerip transferi gerçekleştirmek amacında. Osmanlıspor'un gelecek sezon için Webo'nun yerine golcü araması nedeniyle Trabzonspor'un N'Diaye'nin işini bitirmek için takas pazarlığına başka isimler de katabileceği iddia ediliyor. Ersun Yanal, N'Diaye'de ısrarcı olduğu için şartlar zorlanacak.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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