N'Diaye planı
Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için başkent ekibine 2 milyon euro’luk bonservisin yanında Aykut Demir, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz, Aytaç Kara ve İbanez’i ‘paket’ olarak önerme kararı aldı
YANAL ÇOK İSTİYOR
Trabzon, Osmanlıspor'a bu sezon başkent ekibinde kiralık oynayan Aykut Demir'in yanı sıra kiralık gönderilen diğer isimler Muhammet Demir, Sefa ile birlikte Aytaç-İbanez ikilisinden en az 3'ünü önerip transferi gerçekleştirmek amacında. Osmanlıspor'un gelecek sezon için Webo'nun yerine golcü araması nedeniyle Trabzonspor'un N'Diaye'nin işini bitirmek için takas pazarlığına başka isimler de katabileceği iddia ediliyor. Ersun Yanal, N'Diaye'de ısrarcı olduğu için şartlar zorlanacak.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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