Hem şiş yandı, hem kebap!

Bu sonuça Trabzonspor, puanını 49 yaptı ve aynı puanlı Antalyaspor'un üstünde averajla 5. sıradaki yerini korudu.

Adanaspor ise puanını 24 yaparak son sırada kaldı. Adana'nın 31. hafta itibarıyla ligden düşmesi kesinleşti.

YUSUF YAZDI!

20.dakikada Dame N'Doye'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu kaleci Goran Karacic'in üzerinden ağlarla buluştu. Bu golle bordo-mavililer 1-0 öne geçti.

ADANA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçti. Tevfik'in ortasına ön direkte iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşu Trabzonspor ağları ile buluştu ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu şekilde sonladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol için bastırdı.

ADANASPOR 10 KİŞİ!

81.dakikada kazanılan faulu hızlı kullanmaya çalışan Okay Yokuşlu, Magaye Gueye'yi hafifçe itti, Magaye bu harekete daha sert bir şekilde cevap verince hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Gueye, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.