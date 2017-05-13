 Fırtına rekor peşinde – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fırtına rekor peşinde

    Fırtına rekor peşinde

    7 dış saha maçında kaybetmeyen Fırtına bugün de Adana’ya yenilmezse 2010-11’deki rekoru egale edecek

    Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında G.Birliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor'u devirerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Fırtına, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

    Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibini mağlup edip, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son dış saha yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, bugün de kaybetmezse 2010-11'deki rekoru egale edecek. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tek puan kaybını Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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