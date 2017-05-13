Fırtına rekor peşinde
7 dış saha maçında kaybetmeyen Fırtına bugün de Adana’ya yenilmezse 2010-11’deki rekoru egale edecek
Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibini mağlup edip, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son dış saha yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, bugün de kaybetmezse 2010-11'deki rekoru egale edecek. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tek puan kaybını Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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