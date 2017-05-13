Fırtına 24-5 önde
Trabzonspor ile Adanaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 38'inci defa karşı karşıya gelecek.
SON YENiLGi 1981'DE
Bordo-mavili takım, ligde Adanaspor ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 8 Mart 1981'de Adana'da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, o tarihten sonraki 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adanaspor ile lig ve kupada oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 maç berabere sonuçlandı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:53
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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