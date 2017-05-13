 Fırtına 24-5 önde – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Fırtına 24-5 önde

    Fırtına 24-5 önde

    Trabzonspor ile Adanaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 38'inci defa karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında bugüne kadar oynanan 37 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 24, Adanaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.

    SON YENiLGi 1981'DE
    Bordo-mavili takım, ligde Adanaspor ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 8 Mart 1981'de Adana'da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, o tarihten sonraki 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adanaspor ile lig ve kupada oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 maç berabere sonuçlandı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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