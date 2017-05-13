Durica belirsizliği

Kart cezalısı olan Uğur Demirok bugünkü Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

İki gün önce idmanda sakatlanan Durica'nın oynayıp oynayamayacağı da maç saatinde belli olacak. Durica da bugün sahaya çıkamazsa savunma hattı Mustafa Akbaş ile Medjani'den kurulacak. Yanal iki oyuncuyu hazırladı.



Yönetimden destek

Trabzonspor yönetimi, Adana deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Bazı yöneticilerin aileleri ile birlikte Adana'ya giderek bordo-mavilileri destekleyeceği öğrenildi. Bu arada bazı yöneticilerin hafta içinde futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak takıma moral verdiği dile getiriliyor.